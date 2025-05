Trovato cucciolo di orso abbandonato nel Parco d’Abruzzo

agenzia

Una femmina di 4-5 mesi, sarà accudita al Centro di Pescasseroli

PESCASSEROLI, 11 MAG – Un cucciolo di orso, una femmina di 4-5 mesi dal peso di tre chili, è stato segnalato da alcuni residenti in zona Pizzone, nel cuore del Parco nazionalle d’Abruzzo Lazio e Molise. Trovato e catturato, ora si tenterà la reimmissione in natura. A farlo sapere è proprio il Parco che sta gestendo le operazioni. Durante il monitoraggio da parte dei guardiaparco, ci si è resi conto che il cucciolo si era spostato e si trovava a bordo strada e che, soprattutto non c’erano segni di presenza della madre, risultando, a quel punto, chiari i pericoli e le difficoltà per il cucciolo, che a questa età è completamente dipendente dalla madre. Si è così deciso di ricoverarlo all Centro del Parco a Pescasseroli, attivando fin da subito il protocollo messo a punto in occasione del ritrovamento dell’orsetta Morena, a Villavallelonga, nel 2015. “La scelta di togliere il cucciolo dal territorio – sottolinea il parco – si è resa necessaria per scongiurare possibili pericoli derivanti dalla presenza della strada, ma anche dal fatto che, proprio nella zona, sono presenti cani da guardiania di allevamenti zootecnici, oltreché una documentata presenza di lupi. In entrambi i casi il cucciolo sarebbe stato una facile preda”. Dopo un periodo di svezzamento, che necessariamente dovrà essere svolto nel centro del Parco a Pescasseroli, l’orsetta sarà spostata nella struttura appositamente realizzata dalla Riserva naturale del Feudo Intramonti dei Carabinieri forestali. Dopodichè il Parco tenterà il reinserimento in natura.

