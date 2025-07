Trovato il cadavere di una donna tra le sterpaglie a Roma

agenzia

Allarme dato da un passante, sarebbe morta da giorni

ROMA, 20 LUG – Il cadavere di una donna è stato trovato tra le sterpaglie a ridosso di via del Mandrione a Roma. A dare l’allarme un uomo che, mentre portava a spasso il cane, ha sentito cattivo odore. Sul posto la polizia con la scientifica. Dalle prime informazioni sembra che il corpo, in avanzato stato di decomposizione, stesse lì da un paio di settimane. Da chiarire le cause del decesso. Sul cadavere della donna, presumibilmente italiana, non sembrerebbero esserci segni evidenti di violenza. Sarà comunque l’autopsia a chiarire le cause della morte. Sulla vicenda indaga la polizia. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, compreso l’investimento.

