Trovato il corpo del bambino di 6 anni scomparso in mare

agenzia

Era vicino al frangiflutti, a due metri di profondità

VENEZIA, 12 AGO – E’ stato individuato e recuperato alle ore 2:45 di oggi dai sommozzatori il corpo privo di vita del bambino di 6 anni disperso da ieri nelle acque del litorale veneziano di Cavallino Treporti. Il piccolo era adagiato sul fondale sabbioso, vicino a un frangiflutti a due metri di profondità. Il ritrovamento è stato effettuato grazie alla strumentazione Sonar in dotazione ai sommozzatori dei Vigili del fuoco. Sul posto anche la Capitaneria di Porto e la Guardia di Finanza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA