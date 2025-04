Trovato morto escursionista scomparso da 10 giorni

agenzia

Si era allontanato da Belluno, trovato in un canale

VENEZIA, 11 APR – È stato ritrovato stamani in un canale il corpo senza vita di un escursionista, Luca Andriolo, 59 anni, di Belluno, la cui scomparsa era stata segnalata dal 31 marzo dai familiari. Lo rende noto il Soccorso Alpino regionale del Veneto. Andriolo era uscito di casa in automobile, per un’escursione sulle vette della zona, e la sua automobile era stata notata nella zona del Nevegal. L’elicottero dell’Air service center aveva portato i soccorritori sulla cima delle vette che l’uomo avrebbe potuto raggiungere da dove aveva lasciato la macchina: Sperone, Croce di Susin, Croce Visentini, Croce de Fornel; sul libro di vetta della Croce di Susin era stata trovata la sua firma con la data del primo aprile. Le squadre sono state lasciate in quota per percorrere la sentieristica, e durante un sorvolo dell’elicottero dei Vigili del fuoco, con a bordo personale del Soccorso alpino, è stato individuato il corpo. L’escursionista dovrebbe essere scivolato, scendendo dal versante ovest, ed sarebbe ruzzolato all’interno di un canale. Sul posto è scesa una squadra per supportare l’elicottero nel recupero della salma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA