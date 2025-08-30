Trovato morto il turista disperso sull’Ortles

agenzia

E' precipitato mentre saliva verso il rifugio Payer

BOLZANO, 30 AGO – E’ stato trovato morto un turista ceco di 54 anni che da ieri risultava disperso sui pendii dell’Ortles. L’allarme era stato lanciato ieri sera dal compagno di escursione che lo aveva anticipato durante la salita verso il rifugio Payer e poi non l’ha visto arrivare. Ieri, a causa del maltempo, le ricerche erano state interrotte. Oggi invece la salma è stata localizzata da un elicottero e poi recuperata. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il turista è precipitato per un’ottantina di metri.

