Trovato morto in auto: autopsia, ucciso con 35 coltellate

agenzia

Potrebbe trattarsi di omicidio d'impeto, ci cercano altre tracce

LODI, 20 FEB – Dopo l’autopsia effettuata oggi sul cadavere di Roberto Bolzoni, il 61enne trovato morto nella sua auto martedì scorso a Lodi, la Procura della Repubblica ora procede per omicidio. Un omicidio che ora, dopo le prime risultanze dell’autopsia, è apparso evidente come d’impeto. L’uomo, infatti, è morto a causa di 35 coltellate, tra domenica scorsa e lunedì. La salma, a esame autoptico effettuato, non è stata restituita alla famiglia perché “si ritiene opportuno repertare ulteriori tracce evidenziate sul corpo” come ha fatto sapere il procuratore Laura Pedio. Si conferma, intanto, che l’uomo è stato ammazzato con un coltello di piccole dimensioni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA