Trovato vicino ad area giochi cadavere in sacco a Spoleto

Nella zona diverse case, 'portato di notte' ipotizzano abitanti

SPOLETO (PERUGIA), 22 SET – E’ stato trovato in una zona dove si trovano diverse abitazioni e a ridosso di un’area giochi attrezzata per bambini il sacco con all’interno un cadavere a Spoleto. Era in un terreno tra la vegetazione lungo una stradina che porta alla ferrovia. L’area si trova in via primo Maggio non lontano dal centro spoletino. Tra gli elementi repertati sul posto dai carabinieri che indagano c’è una bicicletta sembra di quelle elettriche. “Abitiamo qui ma non abbiamo visto nulla” hanno detto all’ANSA alcune donne che vivono a ridosso del punto del ritrovamento. “E’ una zona molto frequentata durante il giorno – hanno aggiunto – e se qualcuno lo ha portato deve averlo fatto di notte”. Le indagini sono in corso per dare un nome al cadavere e per stabilire le cause della morte. I primi accertamenti medico-legali non hanno finora evidenziato le cause del decesso.

