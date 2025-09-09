Trovato vivo l’escursionista disperso nel Cuneese

agenzia

In buone condizioni fisiche dopo due notti all'addiaccio

ENTRACQUE, 09 SET – È stato ritrovato vivo l’escursionista disperso da domenica scorsa nella zona di Entracque (Cuneo). Il ritrovamento è avvenuto nei pressi del lago Bianco dell’Agnel da parte di una squadra a terra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. L’uomo ha trascorso due notti all’addiaccio ma è apparso in buone condizioni fisiche ai soccorritori. Dopo il ritrovamento l’elicottero dei vigili del fuoco, con a bordo il personale sanitario del Soccorso Alpino, lo ha recuperato e trasferito al centro di coordinamento delle ricerche a Entracque.

