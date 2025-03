Truffa al fisco, la GdF di Milano sequestra 16 milioni di euro

agenzia

Società coinvolte nelle indagini usufruivano dei fondi del Pnrr

MILANO, 17 MAR – I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore di oltre 16 milioni di euro, emesso dal gip di Milano per reati fiscali, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falso e autoriciclaggio. Il sequestro riguarda soprattutto società operanti nel settore turistico-alberghiero, che, attraverso società “filtro” che a loro volta si avvalevano di una società cosiddetta “serbatoio”, hanno sistematicamente omesso il versamento delle imposte e degli oneri previdenziali e assistenziali per i lavoratori. Alcune società, con la creazione di costi mai sostenuti, avevano beneficiato di falsi crediti d’imposta “Formazione 4.0”, una misura finanziata con risorse del Pnrr per sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale.

