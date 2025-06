Truffa da 33 mln erogazioni pubbliche, denunciati 5 imprenditori

agenzia

Sequestrato da Guardia finanza nel cosentino resort 5 stelle

VILLAPIANA, 13 GIU – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche per oltre 33 milioni di euro. É il reato per il quale il Gruppo di Sibari della Guardia di finanza ha denunciato cinque imprenditori e sequestrato un resort 5 Stelle a Villapiana, nel cosentino, oltre ad alcuni terreni. Il sequestro è stato effettuato in esecuzione di un decreto preventivo emesso dal Gip di Castrovillari. Le indagini, coordinate della Procura della Repubblica di Castrovillari, hanno consentito di fare luce su un presunto sistema illecito per il conseguimento di finanziamenti pubblici erogati dal Ministero dello Sviluppo economico, tramite la società Invitalia, che sarebbero stati utilizzati illecitamente, secondo l’accusa, per la realizzazione del complesso alberghiero che è stato sequestrato, dotato di centro benessere e sala-congressi. Secondo quanto é emerso dalle indagini, la truffa si sarebbe concretizzata attraverso un aumento di capitale fittizio, comunicato ad Invitalia, grazie ad alcuni artifici contabili, come effettivamente avvenuto. Inoltre, gli imprenditori, avrebbero utilizzato i fondi statali ricevuti per pagare alcuni debiti accumulati nel tempo e per acquistare un ulteriore lotto di terreno.

