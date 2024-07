‘Truffa per il concerto dei Coldplay’, indagini a Cassino

agenzia

Un'agenzia avrebbe incassato i soldi senza consegnare i ticket

PONTECORVO, 15 LUG – La Guardia di Finanza di Cassino sta verificando cosa ci sia dietro la mancata consegna dei biglietti per il concerto dei Coldplay tenuto sabato scorso a Roma. A denunciarlo sono stati diversi appassionati cassinati del gruppo musicale tornato ad esibirsi nella Capitale dopo 21 anni. Avevano prenotato un biglietto per l’evento attraverso un’agenzia viaggi di Pontecorvo ma stando alle denunce presentate oggi né avrebbero ricevuto il ticket per lo stadio né il viaggio verso la capitale alla fine si sarebbe tenuto. Alla richiesta di spiegazioni, sostengono di non avere ricevuto risposta: l’addetta che aveva preso le prenotazioni sarebbe semplicemente sparita dalla circolazione. Da qui la decisione di presentarsi alla Guardia di Finanza e sporgere denuncia.

