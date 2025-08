Truffa su bonus edilizi, interdizioni e sequestro 5,7 milioni

agenzia

Inchiesta della Procura di Palmi e della Guardia di finanza

PALMI, 04 AGO – Una truffa milionaria ha portato il gip di Palmi a disporre tre interdizioni confermando il sequestro preventivo d’urgenza di beni, per quasi 5 milioni e 700mila euro, emesso dalla Procura di Palmi, guidata da Emanuele Crescenti. Il provvedimento era stato eseguito dalla guardia di finanza che, coordinata dal procuratore aggiunto Santo Melidona, ha fatto luce su un’associazione per delinquere finalizzata alla creazione e alla monetizzazione di crediti fiscali fittizi di ingente valore, sfruttando artatamente le agevolazioni riconosciute dalla normativa sui bonus edilizi che prevedono il riconoscimento di crediti d’imposta pari ad una percentuale legata alle spese sostenute per opere edili. Il promotore e regista dell’organizzazione si è rivelato un professionista di Palmi che avrebbe messo in piedi un sistema fraudolento del quale facevano parte quattro società con sede a Palmi, Fabriano (Ancona) e Roma. Aziende grazie alle quali gli indagati, secondo la procura, avevano creato artificiosamente oltre 4,6 milioni di crediti fittizi, buona parte dei quali messi in circolazione e in parte utilizzati, comportando un danno all’erario. Stando all’inchiesta, gli indagati avrebbero ricevuto numerose commesse in varie regioni. Si trattava di lavori che non erano stati portati a termine e, in alcuni casi, neanche avviati ma a fronte dei quali gli indagati avevano acquisito crediti d’imposta. Dalle intercettazioni, inoltre, è emerso il sistematico tentativo di ostacolare le indagini da parte degli indagati che discutevano delle risposte che i clienti avrebbero dovuto fornire alla guardia di finanza. Il promotore del sodalizio si è spinto anche a rilasciare un’intervista televisiva nel tentativo di creare una sorta di schermo mediatico alle condotte fraudolente. Uno degli indagati ha già patteggiato la pena e versato nelle casse dello Stato 525mila euro. Dopo l’interrogatorio preventivo, il gip di Palmi ha disposto il divieto temporaneo di esercitare l’ufficio direttivo delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo di 8 mesi nei confronti del registra dell’associazione e di 6 mesi nei confronti degli altri due soggetti coinvolti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA