Truffa via mail a nome del ministero Salute, ‘non fornire dati’

agenzia

Promette rimborso da 234 euro per 'pagamenti in eccesso'

ROMA, 15 APR – Il ministero della Salute mette in guardia da un tentativo di truffa via mail che sfrutta il suo nome. “Stanno circolando false email a nome del ministero della Salute che promettono rimborsi economici. Non si tratta di comunicazioni ufficiali”, specifica in una nota il ministero, che ha invitato “a non cliccare sui link contenuti, non fornire dati personali e a cancellare immediatamente il messaggio”. La mail promette un rimborso pari a 234,40 adducendo come motivazione una verifica da cui risulta “un pagamento in eccesso relativo a due mensilità al Servizio Sanitario Nazionale”. Come nella grande maggioranza delle truffe online, il messaggio truffa chiede “di fornire i dati necessari” al fine “di trasferire la somma direttamente sul tuo conto bancario in modo sicuro e rapido”. Per rendere più credibile la truffa, la mail promette addirittura che “tutte le informazioni fornite verranno trattate con la massima riservatezza e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali”. Il ministero della Salute ha già segnalato il caso ai Nas.

