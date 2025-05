Truffe per un milione di euro, a Matera coniugi denunciati

agenzia

Aggirate 21 persone, pure anziani e un parroco. Indagini Gdf

MATERA, 08 MAG – Accusati di aver aggirato almeno 21 persone (soprattutto anziani ‘deboli’ e particolarmente vulnerabili) e aver truffato loro un totale di circa un milione di euro, a Matera, due coniugi sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza che ha notificato la conclusione delle indagini preliminari, coordinate dalla Procura della Repubblica della Città dei Sassi. Tra i truffati vi è anche un parroco. Ai due, a vario titolo, sono contestati i reati di sostituzione di persona, truffa, riciclaggio e autoriciclaggio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il marito, ex agente di una compagnia assicurativa “si presentava alle vittime – è scritto nel comunicato diffuso dalle Fiamme Gialle – come promotore finanziario esperto ancora in carica, nonostante avesse cessato l’attività, e prospettava investimenti particolarmente redditizi, facendosi consegnare somme di denaro o assegni a fronte dei quali rilasciava documentazione attestante la dazione (distinte di versamento su carta intestata a nota compagnia di assicurazione, con timbro e firma), per poi fornire, periodicamente, rendiconti artificiosi della gestione delle somme a lui affidate”. Circa 200 mila euro “sono stati riciclati: alcuni assegni bancari, consegnati dai malcapitati senza indicazione del beneficiario (‘in bianco’) venivano poi ‘riempiti’ dall’ex agente, indicando quali beneficiarie altre persone (anch’esse truffate) cui faceva credere che si trattava del ‘rendimento’ dell’investimento effettuato”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA