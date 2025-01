Tunnel Brennero: incidente in cantiere in Tirolo, un ferito

agenzia

Esplosione durante la rimozione di materiale di scavo

BOLZANO, 08 GEN – Un operaio è rimasto ferito, questa mattina intorno alle 7, in un incidente nel cantiere della Galleria di base del Brennero “H41 Gola del Sill-Pfons”, in Tirolo, durante i lavori di scavo nel tunnel principale nord-ovest. A seguito di un abbattimento con esplosivo, si è verificata una seconda esplosione durante la rimozione del materiale di scavo, probabilmente causata dai residui di esplosivo nel materiale stesso. Il ferito non è in pericolo di vita. L’operaio, cosciente, è stato soccorso dal personale presente sul posto e successivamente affidato alle squadre di emergenza e trasportato in ospedale. L’intervento è stato concluso e sono in corso le indagini per determinare le cause dell’incidente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA