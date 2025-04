Tunnel Frejus chiuso ai tir, un camion contro una parete

agenzia

Lievi ferite per le due persone a bordo del mezzo

TORINO, 11 APR – Il Tunnel del Frejus è rimasto chiuso al traffico in entrambe le direzioni dalle 5.50 di stamattina, dopo un incidente. Un camion è finito contro una parete della galleria e le due persone a bordo hanno riportato lievi ferite. I sanitari sono accorsi sul posto per le cure del caso. Si tratta di un semirimorchio refrigerato da 44 tonnellate e per rimuovere il mezzo sono al lavoro più di venti vigili del fuoco. Le auto sono state fatte uscire sull’autostrada francese A43 allo svincolo di St Michel-de-Maurienne e i mezzi pesanti sono stati bloccati nell’area di servizio Rieu-Sec in Francia e alla barriera di Salbertrand e all’autoporto di Susa in Italia. La circolazione per i veicoli leggeri è ripresa in modo alternato intorno alle 8.20 e in entrambe le direzioni mezz’ora dopo le 9.

