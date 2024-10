Turetta arrivato in aula, presente anche Gino Cecchettin

agenzia

Reo confesso omicidio di Giulia per la prima volta in Tribunale

VENEZIA, 25 OTT – Filippo Turetta è entrato poco fa nell’aula della Corte d’Assise di Venezia dove sarà interrogato come imputato nel processo per l’omicidio dell’ex fidanzata, Giulia Cecchettin. In aula, davanti a lui, tra le parti civili, è presente anche il papà della ragazza, Gino Cecchettin. E” la prima volta che Turetta esce dal carcere – è rinchiuso da un anno a Verona – dopo l’arresto avvenuto in Germania il 19 novembre 2023.

