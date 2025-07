Turismo digitale, online primi podcast geoturistici su Italia.it

agenzia

In italiano, inglese, spagnolo. Oltre 80mila contenuti

ROMA, 29 LUG – Sono stati pubblicati i primi podcast geo-turistici del ministero del Turismo sulla piattaforma ufficiale Italia.it, punto di riferimento per la promozione dell’intero ecosistema turistico nazionale. I contenuti audio, forniti da Loquis – piattaforma vincitrice dell’avviso ministeriale nell’ambito delle attività del Tourism Digital Hub (Tdh) – e realizzati in collaborazione con centinaia di enti locali, associazioni, operatori culturali e podcaster, mirano a valorizzare e integrare l’offerta turistica italiana attraverso un racconto innovativo dei territori, delle esperienze e delle eccellenze locali. I podcast, disponibili in italiano, inglese e spagnolo – sottolinea il Mitur in una nota – costituiscono un ulteriore strumento per favorire la fruizione del patrimonio turistico-culturale italiano da parte di un pubblico sempre più ampio e internazionale. Questa iniziativa rientra infatti nel più ampio progetto di digitalizzazione del turismo, con l’obiettivo di rafforzare la competitività del settore e promuovere un’immagine coordinata e attrattiva dell’Italia a livello globale. Il progetto, inoltre, intercetta un trend in costante crescita: oggi in Italia oltre 15 milioni di persone ascoltano abitualmente podcast. Al momento sono oltre 80.000 i contenuti geolocalizzati accessibili sulla piattaforma e, nei primi sette giorni, hanno già registrato decine di migliaia di ascolti. In testa alla classifica dei podcast più ascoltati nella prima settimana spiccano: Brera, Castello di Laino, Monopoli, Venezia, Castelbuono, Sorrento, San Vito Lo Capo, Milano, Rivisondoli e Pescocostanzo. I podcast sono disponibili gratuitamente al pubblico sul sito www.italia.it.

