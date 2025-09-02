Turista accoltellata per strada a Chioggia, ricoverata

agenzia

La donna ferita è tedesca, stava portando a spasso il cane

VENEZIA, 02 SET – Una turista di nazionalità tedesca è stata aggredita a coltellate, poco dopo le ore 23.00 di ieri sera a Sottomarina di Chioggia (Venezia), e si trova ricoverata all’ospedale della località balneare, non in pericolo di vita. L’aggressione sarebbe avvenuta nei pressi di un supermercato, e la donna sarebbe stata colpita in più punti del corpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto la testimonianza della donna e stanno cercando il responsabile. La vittima ha circa 30 anni ed era uscita per portare a spasso il proprio cane. Si trovava a Chioggia assieme al compagno e al figlio piccolo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA