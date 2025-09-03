Turista accoltellata per strada a Chioggia, sospetti su 25enne

agenzia

Giovane, con problemi, è ricoverato; donna non in pericolo vita

VENEZIA, 03 SET – C’è un giovane di 25 anni, con problemi di natura psichiatrica, su cui i carabinieri hanno posto l’attenzione in merito al ferimento, con oltre una decina di coltellate, di una turista tedesca aggredita due sere fa a Sottomarina di Chioggia mentre stava portando a spasso il cane. La donna, non è in pericolo di vita anche se i medici non hanno ancora sciolto la prognosi ed è ricoverata al nosocomio di Chioggia. Anche il giovane si trova in un reparto dello stesso ospedale per la sua situazione. La vittima era arrivata l’altro ieri per una vacanza nella località balneare assieme al compagno e al figlio 13enne di lui. Intorno alle 23 era uscita dall’appartamento preso in affitto per fare un giro con il cane. Mentre stava camminando lungo il marciapiede aveva notato una persona con il capo coperto da un casco che la fissava e che all’improvviso, senza una ragione, l’ha raggiunta e aggredita colpendola più volte con un coltello nella parte superiore del corpo e alle mani. Poi l’aggressore è fuggito in sella ad una moto, mentre la vittima è stata soccorsa prima da alcuni passanti e poi dal 118. Le indagini dei carabinieri di Venezia e di Chioggia, grazie anche al supporto delle telecamere della zona, hanno portato al 25enne che è stato condotto in caserma. Le sue dichiarazioni, spesso in contraddizione, non avrebbero convinto gli investigatori che hanno raccolto una serie di elementi che indicherebbero il suo coinvolgimento, ma ancora non decisivi per un eventuale provvedimento di fermo. Viste le sue condizioni è stato necessario il suo ricovero, mentre i militari proseguono le indagini per trovare ulteriori riscontri che potrebbero dare una svolta alla vicenda.

