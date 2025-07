Turista accoltellato in treno, due fermi nel Varesotto

agenzia

Vittima un americano, era su un Regionale nel Milanese

BUSTO ARSIZIO, 22 LUG – Due 21enni di origine tunisina sono stati sottoposti a fermo perché indiziati di aver rapinato e accoltellato un turista americano di 26 anni a bordo di un treno regionale fermo in stazione a San Giuliano Milanese (Milano). L’uomo è attualmente ricoverato ma non in pericolo di vita. Durante l’aggressione la vittima è stata ferita con un’arma da taglio alla gola e alla spalla, riportando lesioni che hanno richiesto il trasporto in codice giallo dapprima presso l’ospedale di Vizzolo Predabissi e successivamente presso il reparto di terapia intensiva all’ospedale di San Donato Milanese (Milano). I Carabinieri e la Polizia Locale di San Giuliano hanno identificato i presunti autori dell’aggressione grazie alle telecamere di videosorveglianza. Dopo una notte di ricerche la presenza dei due 21enni è stata segnalata in stazione a Busto Arsizio (Varese). I due giovani sono stati raggiunti dalla Polizia Ferroviaria di Gallarate (Varese) e dopo essere stati bloccati e identificati sono stati portati in carcere a Busto Arsizio (Varese).

