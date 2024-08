Turista belga 81enne muore mentre nuota in Sardegna

agenzia

Colto da malore in acqua, inutili i soccorsi

NUORO, 05 AGO – Tragedia in mare questa mattina nella spiaggia de La Caletta, a Siniscola, sulla costa orientale della Sardegna. Un 81enne originario del Belgio, mentre nuotava ha accusato un malore e ha perso i sensi. Il corpo dell’uomo è stato visto galleggiare da centinaia di bagnanti che affollavano l’arenile. Immediati i soccorsi delle persone che lo hanno trasportato in riva e del personale del 118, giunto sul posto, ma non c’è stata nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Siniscola.

