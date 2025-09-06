Turista polacca muore in bicicletta sul lago di Garda

agenzia

Finita contro un muro durante una discesa tra Nago e Torbole

TRENTO, 06 SET – Una turista polacca di 52 anni ha perso la vita in un incidente con la bicicletta sul versante trentino del lago di Garda. L’incidente si è verificato ieri, nel tardo pomeriggio, su una discesa tra Nago e Torbole, nei pressi di Belvedere. La donna era in compagnia di amici, quando in una curva ha perso il controllo della bicicletta ed è finita contro un muro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Riva del Garda e l’elisoccorso con il medico d’urgenza, che dopo lunghi tentativi di rianimazione ha dovuto costatare il decesso della turista. Il Trentino registra un altro incidente mortale in bicicletta. E’ deceduto dopo giorni di agonia all’ospedale Santa Chiara di Trento un uomo di 87enne, coinvolto domenica scorsa in uno scontro tra ciclisti sulla ciclabile a Borghetto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA