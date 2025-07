Turista precipita per 150 metri e muore durante un’escursione

Incidente

L'86enne era assieme alla moglie a Pontives, in Alto Adige

Un anziano turista milanese di 86 anni è precipitato in un dirupo per circa 150 metri ed è morto sul colpo. La moglie che era con lui è stata recuperata dall’elisoccorso. L’allarme è stato lanciato dalla donna verso le 20.20 di lunedì sera. La coppia di anziani era impegnata in una passeggiata in località Pontives, ad Ortisei, in Alto Adige. Un’escursione poco impegnativa in una zona poco sopra il fondovalle. I due turisti hanno probabilmente smarrito il sentiero e l’uomo, forse cercando la strada del ritorno, è precipitato. Il recupero della donna si è rivelato difficile per via del terreno molto ripido. L’anziana è stata issata sull’elicottero tramite un verricello e portata alla base di Aiut Alpin. Nel frattempo, i soccorritori sono arrivati sul posto e hanno iniziato la ricerca dell’uomo scomparso. Altri soccorritori hanno interrogato la donna per ottenere ulteriori dettagli sull’incidente. Poco prima dell’imbrunire, il corpo senza vita dell’uomo è stato finalmente trovato. Il recupero della vittima è stato estremamente impegnativo. Insieme ai Carabinieri i soccorritori sono riusciti a calare delicatamente il corpo con una barella e una corda, per consegnarlo in sicurezza. Nel frattempo, la moglie della vittima è stata assistita dal servizio di emergenza psicologica.

