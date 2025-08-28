Turista rapinata orologio da 300mila euro a Milano, due arresti

agenzia

Polizia blocca due minorenni già denunciati per un altro colpo

MILANO, 28 AGO – Due minorenni stranieri, irregolari e con precedenti, sono stati arrestati a Milano subito dopo aver strappato a una turista Usa un orologio da 300mila euro, un Richard Mille RM0407, subito riconsegnato. Gli stessi due, un algerino e un tunisino, erano stati denunciati per una rapina analoga, e affidati a una comunità per minori non accompagnati. Il colpo è stato messo a segno sabato pomeriggio, verso le 17, davanti all’hotel Mandarin Oriental in via Andegari mentre la donna, una 48enne, stava rientrando dopo lo shopping con le due figlie di 19 e 24 anni. Pochi metri dopo i due sono stati bloccati da agenti in borghese della Polizia di Stato in servizio antirapina. Ai due arrestati il gip ha contestato anche una rapina avvenuta il 18 agosto alle 20 in via dei Giardini, ai danni di una 45enne russa, a cui è stato sottratto un Franck Muller da 40mila euro, ipotesi per i quali i due erano stati denunciati in stato di libertà. Ora ne è stata disposta la custodia cautelare al carcere minorile Beccaria in attesa di ulteriori esami ossei che stabiliranno con certezza l’età dei due arrestati.

