Turista rapinato in hotel a Napoli, bandito fermato dalla Ps

Forze dell'ordine sulle tracce del complice

NAPOLI, 13 AGO – La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo uno dei due rapinatori che ieri hanno aggredito un turista marocchino nell’hotel Excelsior, nel centro di Napoli, per rapinargli il prezioso orologio da 80mila euro che aveva al polso. Gli agenti sono ora sulle tracce del complice: i due malvinenti per impossessarsi dell’orologio hanno seguito il turista fino alla reception del noto albergo di via Partenope per poi minacciarlo con un’arma dalla quale, durante una colluttazione, è partito un colpo che per miracolo non ha provocato vittime.

