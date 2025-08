Turista salvata con manovre cardiache da infermiera al mare

agenzia

Marina di Pisa, andata in arresto, poi rianimata e portata al ps

MARINA DI PISA, 05 AGO – Provvidenziale intervento di salvataggio di un’infermiera che, con tempestività, ha salvato la vita a una turista spagnola che, il 22 luglio scorso – il fatto viene reso noto oggi -, ha accusato un malore sfociato in arresto cardiaco mentre si trovava in uno stabilimento balneare a Marina di Pisa. La straniera è caduta dalla scala di accesso allo stabilimento ed è stata soccorsa da un’infermiera in servizio all’ospedale di Pontedera (Pisa) che nella circostanza si trovava lì. Oggi la direzione dell’Asl Toscana Nord ovest rende noto l’episodio e ringrazia l’operatrice sanitaria. “Dopo aver verificato lo stato di incoscienza della paziente – ricostruisce i fatti l’Asl – l’infermiera Marta Batoni ha immediatamente avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare allertando anche i soccorsi avanzati. Dopo alcuni minuti è stata affiancata da un giovane, non sanitario ma che di recente aveva seguito un corso Blsd nell’azienda per cui lavora e grazie a questo ha potuto continuare la rianimazione cardiopolmonare, prima di defibrillare la turista e ripristinare il ritmo della paziente, poi trasferita alla terapia intensiva dell’ospedale Cisanello di Pisa”.

