Turista scomparso, 4/o giorno di ricerche con elicotteri e droni

agenzia

Circa 80 uomini impiegati sulle montagne dell'Alto lago di Como

COMO, 02 MAG – Quarto giorno di ricerche in quota, sui monti dell’Alto Lario, nel territorio del Comune di Livo (Como), dove da martedì mattina squadre di soccorritori sono al lavoro nel tentativo di rintracciare un turista olandese di 31 anni uscito lunedì pomeriggio per un’escursione senza fare più ritorno. L’uomo aveva affittato una baita a Livo, in località Dangri, per una settimana di vacanza con la moglie e il figlioletto. Le attività di ricerca coinvolgono circa ottanta specialisti, tra vigili del fuoco, soccorso alpino, guardia di finanza, carabinieri e protezione civile con vari mezzi; alle squadre di terra si affiancano due elicotteri, droni e unità cinofile. Le ricerche battono le aree attorno ai bivacchi Zeb, Ledú e Capanna Como, attorno ai 1700 metri di quota.

