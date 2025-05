Turista scomparso sulle montagne comasche, ricerche sospese

agenzia

Nessuna speranza di ritrovarlo vivo a sei giorni di distanza

COMO, 04 MAG – Sono state sospese dopo sei giorni le ricerche in quota del runner olandese Tobias Servaas, 31 anni, allontanatosi lunedì scorso dalla baita affittata per sé, la moglie e il figlioletto a Livo, sulle montagne dell’alto Lago di Como, non facendovi più ritorno. La macchina dei soccorsi – che in questi giorni ha coinvolto vigili del fuoco, soccorso alpino, carabinieri, guardia di finanza e protezione civile – si è fermata: troppi sei giorni per sperare di ritrovare vivo un disperso in quota.

