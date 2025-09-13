Turista scomparso trovato morto in Costa Verde in Sardegna

agenzia

Il corpo recuperato a Capo Pecora, ad Arbus

CAGLIARI, 13 SET – Un turista che si era allontanato ieri dalla struttura alberghiera in cui alloggiava facendo perdere le proprie tracce è stato trovato morto sul litorale della Costa Verde. Il suo corpo è stato rinvenuto dai vigili del fuoco su un costone roccioso di Capo Pecora, nel territorio di Arbus, sulla costa sud occidentale della Sardegna. A fare la scoperta e recuperare il cadavere i vigili del fuoco, che allertati dalla prefettura, avevano inviato sul posto anche un elicottero. Hanno partecipato alle ricerche anche i Carabinieri, la Capitaneria di Porto e il Soccorso Alpino.

