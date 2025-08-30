Turista settantenne annega nel sud Sardegna

agenzia

In difficoltá per il maestrale, inutili i soccorsi del 118

Un uomo di circa 70 anni è annegato questo pomeriggio nelle acque davanti alla spiaggia di Buggerru, nel sud Sardegna. Si tratterebbe, stando alle prime ricostruzioni, di un turista lombardo. Il bagnante si è trovato in difficoltà a causa del maestrale ed è stato raggiunto e portato a riva per i primi soccorsi. Sul posto l’ambulanza e l’elicottero del 118, ma per lui non c’è stato niente da fare.

