Turisti a Napoli per Natale, ecco i dispositivi anti caos

Sensi unici pedonali, potenziamento trasporti e medici in strada

NAPOLI, 05 DIC – Il senso unico pedonale a San Gregorio Armeno, la via dei presepi, nei giorni e fasce orarie di presumibile maggiore affluenza, i tutor turistici a piedi, ma anche gli infopoint, il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale e di pulizia delle strade e personale sanitario pronto ad intervenire in caso di emergenza nelle zone di maggiore assembramento. Napoli si prepara così ad affrontare l’arrivo di turisti in occasione delle festività di Natale. Ed oggi, sul punto, è stata convocata in prefettura una riunione. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha organizzato l’incontro proprio per affrontare la problematica della regolamentazione del flusso pedonale nel centro storico del capoluogo. All’incontro hanno partecipato gli assessori comunali al turismo e alle attività produttive, Teresa Armato, e alla Polizia municipale e alla legalità, Antonio de Iesu, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Michele Mazzaro, il comandante della Polizia locale del Comune di Napoli, Ciro Esposito, e i rappresentanti delle Municipalità 2, Lorenzo Iorio, e 4, Ferdinando Apice, del Comune di Napoli e della locale Questura. Oltre ai dispositivi in atto per far fronte all’accresciuto flusso turistico registrato in città nei fine settimana appena trascorsi, il direttore della Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, e il direttore del Servizio 118, Giuseppe Galano, assicureranno la dislocazione, nelle zone a maggior rischio di assembramento, di unità di personale sanitario per il pronto intervento in caso di emergenza nei giorni e negli orari stabiliti per il senso unico pedonale.

