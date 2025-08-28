Turisti bloccano la statale e una cagnetta smarrita, a Ortisei

agenzia

Si cerca il proprietario, la cagnolina vagava sulla carreggiata

BOLZANO, 28 AGO – Attimi di paura ieri pomeriggio in Val Gardena quando sulla strada delle Dolomiti (Ss 242), all’altezza di Ortisei, attorno alle ore 17.30 un cane smarrito ha iniziato a vagare sulla carreggiata, creando il caos tra automobilisti e motociclisti che attraversavano l’arteria, molto trafficata in questo periodo di vacanze estive. Due turisti romani che transitavano lungo la strada, notando il cane impaurito e smarrito sulla carreggiata e l’evidente situazione di pericolo sia per l’animale sia per gli automobilisti e i motociclisti, decidono prontamente di intervenire: posizionando l’ auto di traverso bloccano il traffico in entrambe le direzioni di marcia, scendono dalla vettura e recuperano l’ animale che viene caricato a bordo e trasportato presso l’albergo di Castelrotto, dove alloggiano i due vacanzieri. Qui, grazie alla disponibilità del team della struttura ricettiva, che si è subito attivato per garantire le necessarie cure all’ animale e contattare le autorità competenti, è stato possibile interessare l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige che ha inviato un mezzo per recuperare la cagnetta smarrita, trovarle una sistemazione e avviare l’iter per individuare i possibili proprietari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA