Turisti rubano bracciale di bigiotteria a Capri, denunciati

agenzia

Bloccati dai Carabinieri all'imbarco

CAPRI, 19 AGO – Due turisti srilankesi sono stati sorpresi a Capri dopo aver rubato un bracciale. I due, arrivati sull’isola da Napoli con un aliscafo, dopo un giro nelle viuzze carattteristiche, sono entrati in una tabaccheria che tra souvenir, bibite e sigarette espone anche alcuni gioielli di bigiotteria. Un bracciale ha attirato l’attenzione dei due e, piuttosto che chiederne il prezzo, lo hanno preso e si sono allontanati. Il negoziante si è accorto della sua mancanza poco dopo, ha allertato il 112 e descritto i due turisti ai Carabinieri. I militari della stazione locale li hanno trovati all’imbarco degli aliscafi, destinazione terraferma. Al polso della donna il bracciale rubato. I due stranieri, 28 anni lei, 35 lui, sono stati denunciati per furto.

