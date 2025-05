Turisti si sporgono per un selfie e fanno affondare una gondola

agenzia

L'episodio nel pomeriggio a Rialto, gondoliere sbilanciato

VENEZIA, 22 MAG – Un gruppo di turisti che si erano spostati improvvisamente per farsi un selfie hanno causato nel pomeriggio di oggi il ribaltamento di una gondola sul Canal Grande, a Venezia, finendo in acqua assieme al gondoliere. La scena si è svolta sotto gli occhi di molti turisti che affollavano la Riva del Carbon, luogo di transito centrale della città d’acqua, ed è stata immortalata anche dalle telecamere della videosorveglianza cittadina. La gondola aveva appena caricato i passeggeri e stava retrocedendo per entrare in Canal Grande e fare uno dei classici tour. Per scattarsi un selfie, i turisti si sono ammassati su uno dei lati della piccola imbarcazione, facendo perdere l’equilibrio al gondoliere che stava manovrando. Per primo è finito in acqua lui, seguito dagli incauti turisti; la gondola è affondata da un lato ed è stata trascinata dalla corrente sotto il ponte di Rialto, venendo poi fermata e recuperata poco lontano, davanti al Fontego dei Tedeschi. Nessuna conseguenza per le persone, ripescate da taxi acquei e motoscafi in transito; la gondola dovrà subire una riparazione, con danni da quantificare.

