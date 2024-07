Turisti tornano a Cogne, “qui 40 giorni dopo il previsto”

agenzia

"Con l'alluvione tutti abbiamo perso qualcosa"

AYMAVILLES, 27 LUG – “Hanno perso tutti qualcosa” con l’alluvione a Cogne: “ha rovinato un po’ tutti”. Sergio Dametto, di Ivrea (Torino), è tra i primi a transitare lungo la strada regionale per il paese ai piedi del Gran Paradiso. La viabilità è tornata regolare stamane, dopo quattro settimane di isolamento per i danni provocati dalle esondazioni del torrente Grand Eyvia. “Noi di solito arrivavamo” in paese “il 20 giugno, abbiamo perso 40 giorni. Ma qui hanno perso tutti, gli alberghi, tutti hanno perso qualcosa”. “Andiamo in campeggio a Lillaz, veniamo a Cogne da 30 anni”, spiega. “Adesso – aggiunge la moglie – cerchiamo di sfruttarlo questo mese”.

