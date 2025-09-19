Tutto pronto per la Balloon Cup nei cieli di Piacenza

agenzia

Sfida fra trenta mongolfiere all'iniziativa dell'Aeronautica

BOLOGNA, 19 SET – Torna dal 26 al 28 settembre all’aeroporto militare San Damiano di Piacenza la competizione di mongolfiere “Aeronautica Militare Balloon Cup”, unica in Europa nel suo genere. Trenta mongolfiere (15 ad aria calda e 15 a gas) con piloti di fama internazionale si sfideranno nei cieli in una gara certificata FAI categoria 2. L’iniziativa è promossa del ministero della Difesa, organizzata da Difesa Servizi, la società in house del Dicastero che si occupa della valorizzazione degli asset delle Forze Armate, per promuovere valori, capacità e tradizioni della Difesa. La manifestazione piacentina celebrerà i valori dell’Aeronautica Militare attraverso la mongolfiera, di fatto il primo antenato delle moderne macchine in uso all’Arma Azzurra. Delle 30 mongolfiere in gara, 28 sono internazionali. I piloti delle mongolfiere a gas provengono in gran parte dalla Gordon Bennet, la più prestigiosa competizione internazionale di categoria. La direzione della gara per le mongolfiere ad aria calda è affidata a Uwe Schneider, pilota pluricampione del mondo, mentre Tomas Hora, da anni direttore generale della Gordon Bennet, dirigerà la gara delle mongolfiere a gas. Direttore di manifestazione è Sergio Maron, ex pilota dell’Aeronautica Militare. Le Frecce Tricolori si esibiranno per tutti e tre i giorni con passaggi e air show. Sabato alle 11.30 e domenica alle 11.30 sono previste le esibizioni principali. Presenti anche le “Farfalle”, squadra di ginnastica ritmica dell’Aeronautica Militare, che si esibirà sabato sera al Palazzo Gotico di Piacenza, e l’astronauta Andrea Patassa. Madrina dell’evento è Veronica Maya. L’aeroporto aprirà alle 6.30 per permettere al pubblico di assistere al decollo delle mongolfiere ad aria calda dalle 7.15. Le mongolfiere a gas partiranno nella serata di venerdì 26. Sono previsti voli vincolati per il pubblico su prenotazione (dalle 8 alle 10 e dalle 17 alle 19) e una mongolfiera totalmente accessibile. Il programma include laboratori, realtà virtuale, rievocazione storica, show di aquiloni, esposizione statica di velivoli storici dell’Aeronautica, bubble football e spettacoli per bambini. Si esibirà la Fanfara della prima Regione Aerea. Due spazi food saranno attivi: la “Fiera dei Sapori” (dalle 11 alle 21.30 il 26 e 27, dalle 11 alle 17 domenica) e un’area Food Truck (dalle 7 alle 19). Cerimonia di inaugurazione sabato alle 10, premiazione e chiusura domenica alle 15.30.

