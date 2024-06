Ubriaco investe e trascina 24enne per 300 metri: leì è gravissima, lui ha rischiato il linciaggio

MILANO

Il guidatore è un 21enne che è risultato positivo all’alcoltest e ha rischiato di essere picchiato dalla gente che lo inseguiva

Una ragazza di 24 anni è stata investita e trascinata per oltre 300 metri, a Milano, da una vettura guidata da un uomo che continuava a procedere con lei incastrata sotto. A bloccarlo è stata una Volante che ha notato le gambe sbucare da sotto la scocca. Ora la giovane si trova ricoverata a Niguarda in gravi condizioni mentre il guidatore, un 21enne, è risultato positivo all’alcoltest e ha rischiato di essere picchiato dalla gente che lo inseguiva.

Il 21enne è stato denunciato e al momento è libero.