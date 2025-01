Uccide il figlio, domani l’udienza di convalida dell’arresto

agenzia

In carcere da ieri per l'omicidio nel Vco

VERBANIA, 21 GEN – Sarà domani mattina alle 10 in carcere a Verbania l’udienza di convalida per l’arresto per omicidio di un discendente per Edoardo Borghini, 63, accusato di avere ucciso il figlio, Nicolò Borghini, 34 anni. L’uomo era stato condotto in carcere già domenica notte, dopo essere stato ascoltato dagli investigatori. Secondo la testimonianza sua e della moglie avrebbe sparato al loro figlio intorno alle 22 con un fucile regolarmente detenuto, dopo che proprio il figlio aveva aggredito entrambi, ferendo la madre, nella villetta dove vivono a Ornavasso (Vco). Il legale dell’uomo, Gabriele Pipicelli, sostiene che Edoardo Borghini “non abbia sparato per uccidere”, ma che si tratti “dell’epilogo infausto di una situazione di tensione che si protraeva da tempo, nella quale vi sono stati forti atti di violenza” del figlio nei confronti di entrambi i genitori.

