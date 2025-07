Uccide la madre e si suicida gettandosi dal palazzo

agenzia

È successo a Milano, la vittima aveva 73 anni e il figlio 44

MILANO, 10 LUG – Un uomo di 44 anni si è gettato, questa mattina, da un palazzo di Milano nel quale, in un appartamento, è stata trovata la madre morta a coltellate. È accaduto in via Scheiwiller intorno alle 8.30. A scoprirlo, dopo l’allarme per il suicidio, sono stati gli agenti della polizia insieme ai vigili del fuoco che una volta entrati in casa hanno trovato la donna, di 73 anni, deceduta e con evidenti segni di violenza. Sul posto anche il medico legale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA