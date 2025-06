Uccide la moglie con la pistola e poi si toglie la vita

agenzia

E' accaduto nel Bergamasco. A dare l'allarme il figlio 20enne

BERGAMO, 05 GIU – Femminicidio a Cene, in valle Seriana: nel tardo pomeriggio Rubens Bertocchi, di 55 anni, ha ucciso la moglie, Elena Belloni di 51 anni, sparandole con una pistola. L’uomo ha poi rivolto l’arma verso di sé e si è tolto la vita. Il delitto si è consumato tra le mura domestiche. È accaduto all’interno di un appartamento di una casa a tre piani, al civico 53 di via Fanti. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri della Compagnia di Clusone e del Nucleo investigativo di Bergamo. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Giampiero Golluccio. A dare l’allarme, secondo le prime informazioni, è stato il figlio ventenne, che non riusciva a entrare in casa. Per aprire la porta dell’abitazione è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La pistola utilizzata dall’uomo per uccidere la moglie e poi togliersi la vita era regolarmente denunciata. I carabinieri stanno perquisendo la casa per capire se il marito abbia lasciato qualcosa di scritto. L’abitazione e i cellulari della coppia sono stati posti sotto sequestro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA