Uccide l’amico dopo una lite, fatale l’unica fucilata al ventre

Eseguita l'autopsia sul corpo dell'oristanese di 44 anni

ORISTANO, 13 AGO – E’ stato ucciso con un unico colpo di fucile, caricato a pallini, esploso a distanza ravvicinata che lo ha raggiunto al basso ventre Francesco Salis, il muratore di 44 anni, assassinato al culmine di una lite, nella notte tra venerdì e sabato, a Santa Giusta, paese a pochi chilometri da Oristano. E’ quanto è emerso dall’autopsia eseguita oggi dal dottor Roberto Demontis. L’esame è durato complessivamente cinque ore e ha di fatto confermato quanto emerso dalle verifiche esterne sul cadavere e dalla ricostruzione effettuata dai carabinieri subito dopo il delitto. Il 44enne, dunque, è morto per un solo colpo di fucile sparato al basso ventre. In carcere con l’accusa di omicidio volontario c’è Andrea Giuntoli, di 43 anni: ieri davanti al gip, difeso dagli avvocati Patrizio Rovelli e Fabrizio Rubiu, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice ha convalidato il fermo ma non ha ancora sciolto la riserva sulla misura cautelare in carcere. Salis e Giuntoli si conoscevano bene: la notte dell’omicdio avevano avuto una discussione in un bar a causa di un apprezzamento da parte di Giuntoli su una ragazza, nipote di Salis. Si erano poi dati un appuntamento in strada per un ulteriore chiarimento. Salis avrebbe minacciato Giuntoli prima con un bastone e poi con una roncola, il 43enne aveva con sè il fucile da caccia e ha esploso il colpo mortale che ha centrato all’addome il rivale, non lasciandogli scampo. L’uomo si è poi allontanato, ma poco dopo è stato rintracciato in casa dai carabinieri e fermato con l’accusa di omicidio.

