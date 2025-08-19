Uccide l’ex cognato a Milano, arrestato non risponde

agenzia

Gip convalida l'arresto, alla base una lite familiare

MILANO, 19 AGO – Si è avvalso della facoltà di non rispondere José Bryan Vera Siguenza, il 30enne ecuadoriano arrestato per aver accoltellato l’ex cognato Jefferson Garcia Jimenez, di 33 anni, la notte del 16 agosto, durante una lite in piazzale Ferrara a Milano. Il gip Alberto Carboni ha convalidato l’arresto e la custodia cautelare nel carcere di San Vittore. Decisiva per la ricostruzione dei fatti è stata proprio la testimonianza dell’ex compagna della vittima, sorella del presunto accoltellatore, che con l’uomo ucciso, padre dei suoi tre figli, avrebbe litigato proprio quella sera per la custodia dei figli.

