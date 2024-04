Uccide lo zio a coltellate, il giovane interrogato in Procura

agenzia

Il 29enne si era costituito

MILANO, 26 MAR – E’ stato interrogato stamani dal pm di turno Bianca Baj Macario, in Procura, il 29enne fermato la scorsa notte per aver ucciso a coltellate lo zio a Cesano Boscone, nel Milanese. Il suo legale, dopo l’interrogatorio durato circa un’ora, si è limitato a dire che il giovane ha chiarito i fatti, risposto alle domande e dato la sua versione. L’omicidio è scaturito al termine di una lite legata, pare, ad una donna. Il giovane si è poi costituito. Il pm inoltrerà all’ufficio gip la richiesta di convalida del fermo e di custodia cautelare in carcere per l’omicidio.

