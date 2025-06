Uccisa a coltellate, l’ex condannato all’ergastolo a Napoli

agenzia

Almeno 17 fendenti.La figlia della vittima: 'E' condanna giusta'

NAPOLI, 10 GIU – La Corte di Assise di Napoli (prima sezione) ha condannato all’ ergastolo Salvatore Ferraiuolo, l’uomo accusato di avere ucciso a coltellate la sua ex compagna, Anna Scala, a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli, il 17 agosto 2023. La procura di Torre Annunziata (con il pm Ugo Spagna) aveva chiesto la massima pena per l’imputato che durante il processo ha più volte modificato la sua versione dei fatti. La vittima del femminicidio venne assassinata con almeno 17 coltellate da Ferraiuolo che poi ha nascosto il cadavere nell’automobile della donna. Presente nell’aula 115 del Nuovo Palazzo di Giustizia quando è stato letto il dispositivo di sentenza, la figlia della vittima, Maria Svato, accompagnata dall’avvocato di parte civile Salvatore Esposito. Presente in aula anche l’imputato, che non ha battuto ciglio quando è stata letta la sentenza. Entro 90 giorni saranno rese note le motivazioni della sentenza. “Questa è la condanna della giustizia terrena, nulla mi potrà restituire mia madre ma lui ha avuto la condanna che merita ed è giusto che paghi”, ha detto tra le lacrime Maria Svato. Il giudice ha riconosciuto sussistenti tutte le aggravanti contestate tra cui anche quella della crudeltà. “Se potessi – ha detto ancora Maria Svato – adesso vorrei solo riabbracciarla ancora una volta”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA