Uccisa a Fregene: nuora cercò sul web come togliere sangue

Donna ha cercato anche informazioni su come avvelenare persone

ROMA, 16 MAG – Ha effettuato dal cellulare alcune ricerche su internet su “come togliere il sangue dal materasso” e come “come avvelenare una persona” la trentenne fermata per l’omicidio della suocera, Stefania Camboni, trovata morta ieri mattina in una villetta a Fregene. E’ quanto accertato dai carabinieri coordinati dalla Procura di Civitavecchia. Il cellulare dell’indagata è stato sequestrato. Sul materasso del letto della vittima è stata trovata un’ampia macchia di sangue nascosta da un copriletto.

