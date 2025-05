Uccisa da colpo di fucile, non fu incidente ma femminicidio

agenzia

A Siena il gip manda in cella il convivente della donna morta

SIENA, 02 MAG – Non ci fu uno sparo accidentale ma il colpo di fucile partì per uccidere la convivente. Custodia cautelare in carcere per Luis Fernando Porras Baloy, colombiano di 27 anni, per l’omicidio volontario aggravato della convivente Ana Yuleisy Manyoma Casanova, che aveva 32 anni il giorno della morte il 10 agosto 2024 nella loro casa a Siena. La misura, disposta dal gip senese, è stata eseguita oggi dalla polizia. L’omicidio è aggravato dall’essere stato commesso durante il reato di maltrattamenti di famiglia e nei confronti di persona convivente e legata da relazione affettiva.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA