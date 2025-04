Uccisa da palma, indagato capo progetto Euroflora ed ex dg Aster

agenzia

Dopo autopsia incarico a perito per cause crollo

GENOVA, 12 APR – Tra le 12 persone indagate per la morte di Francesca Testino, la funzionaria della Regione schiacciata da una palma mentre camminava in centro a metà marzo, ci sono l’ex direttore generale di Aster Mauro Grasso e Stefano Maria Tomarchio, ex direttore del settore manutenzione di Aster e oggi direttore di produzione. Indagato anche Corrado Brigante, dirigente della Porto Antico (oggi capo progetto di Euroflora) che lavorò ad Aster solo per sei mesi tra il 2018 e il 2019. E ancora, il pm Fabrizio Givri ha iscritto anche Giorgio Costa, ex responsabile della divisione Verde di Aster e oggi dirigente nella stessa azienda e Giuliano Pastorino, attuale responsabile del Verde. Sono tutti accusati di omicidio colposo (i difensori sono Andrea Boselli e Pietro Bogliolo). Dopo l’autopsia nei prossimi giorni verrà affidato un incarico a un perito per stabilire le cause del crollo. La palma è ancora in piazza Paolo da Novi, coperta da un telo di plastica. La pianta era classificata C, dunque da tenere sotto monitoraggio costante. Gli inquirenti vogliono capire se la classificazione fosse corretta e se i monitoraggi siano stati fatti in maniera corretta. L’ultimo risale a settembre 2024.

