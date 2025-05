Uccisa dal marito nel Milanese, lei lo denunciò nel 2022

agenzia

Venne attivato il codice rosso ma non ci furono provvedimenti

MILANO, 04 MAG – L’uomo di 50 anni, in carcere da ieri sera con l’accusa di omicidio aggravato per aver accoltellato la moglie nella loro casa a Settala, nel Milanese, nel novembre 2022 era stato denunciato ai carabinieri dalla donna per maltrattamenti poiché era stata minacciata di morte e picchiata. Da quanto risulta tre anni fa era stata attivata la procedura del codice rosso, anche per la bimba, allora di 7 anni, e che ieri ha chiamato il 118 facendo arrestare il padre, ma poi non è arrivato alcun provvedimento cautelare e nemmeno è stata conferita dalla Procura una delega agli investigatori. Da allora non sono state sporte altre denunce.

