Uccisa dalla caduta di un albero nel Milanese, aperta inchiesta

Fascicolo 45 senza indagati, sequestrata l'area

VARESE, 07 LUG – La procura di Busto Arsizio, in provincia di Varese, ha aperto un’inchiesta sulla morte di Viviana Maria Baldassini, la sessantatreenne travolta ieri dalla caduta di un albero mentre rientrava da una passeggiata sull’Alzaia del Naviglio Pavese a Robecchetto con Induno, nel Milanese, promossa dalla pro Loco. Una iniziativa che, spiegava il volantino informativo, si sarebbe tenuta anche in caso di maltempo. La pianta avrebbe ceduto sotto il vento e la pioggia dell’ondata di maltempo abbattutasi sulla zona. Si tratta di un fascicolo a modello 45, per fatto rilevante non costituente reato, senza indagati. Il Pm Susanna Molteni ha disposto il sequestro della parte di Alzaia interessata dal crollo. Saranno eseguite delle perizie da parte di agronomi per verificare lo stato dell’albero, mentre non è stata disposta l’autopsia sulla salma della 63enne che è stata restituita ai famigliari. Al momento non sono state ravvisate responsabilità a carico degli enti coinvolti.

